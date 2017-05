Mit einem frontalen Angriff auf die Sicherheitspolitik der konservativen Regierung hat Jeremy Corbyn am Freitag den britischen Wahlkampf wieder aufgenommen. Sein Land müsse sich stark zeigen gegenüber dem islamistischen Terrorismus, aber auch dessen Ursachen genau analysieren, sagte der Labour-Chef und Oppositionsführer in London. Zu Letzteren zählte der Politiker den sogenannten Krieg gegen den Terror, mitsamt der britischen Beteiligung am Irak-Krieg und am Sturz des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi. Darauf hinzuweisen reduziere «in keiner Weise die Schuld jener, die unsere Kinder angreifen».

Am Ausgang der Arena-Konzerthalle seiner Heimatstadt Manchester hatte der Attentäter Salman Abedi am Montagabend 22 Menschen mit in den Tod gerissen, mehrere Dutzend erlitten teilweise lebensgefährliche Verletzungen.

Unter den Toten sind sieben Mädchen unter 18 sowie zahlreiche Mütter und Väter, die ihre Kinder vom Konzert der US-Popsängerin Ariana Grande abholen wollten. In Absprache mit Premierministerin Theresa May hatte Corbyn wenige Stunden nach dem Bombenanschlag den Wahlkampf für den Urnengang am 8. Juni bis Freitag unterbrochen.