Nach Gerüchten: Muss Donald Trump bald seine Finanzen offen legen?

Seit Richard Nixon ist es üblich, dass amerikanische Präsidentschaftskandidaten ihre Steuererklärung öffentlich machen. Trump hat dies zwar ebenfalls versprochen, aber nie getan. Mit der fadenscheinigen Begründung, die Steuerbehörde sei immer noch am Prüfen, hat er sich bis heute standhaft geweigert, Einblick in seine Finanzen zu gewähren. Eine gesetzliche Pflicht dazu besteht nicht.

Die Covid-Fälle steigen immer noch, die Börsenkurse fallen wieder, selbst im Weissen Haus hat das Coronavirus zugeschlagen: Man könnte in diesen Tagen direkt Mitleid mit Donald Trump bekommen. Dabei steht ihm das Schlimmste vielleicht noch bevor. Im Juli muss er möglicherweise seine Finanzen offen legen.

Im Zusammenhang mit der Russland-Affäre hat das von den Demokraten beherrschte Abgeordnetenhaus verlangt, dass das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Mazars USA LLP, die Deutsche Bank und die Capital One Financial Corp. die Dokumente herausrücken, welche ihre Geschäfte mit Trump betreffen.

Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft von New York im Zusammenhang mit den Schweigegeld-Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das Playboy-Model Karen McDougal ebenfalls Einblick in Trumps Finanzen verlangt. Diese Zahlungen haben gegen geltendes Wahlrecht verstossen. Trumps ehemaliger persönlicher Anwalt Michael Cohen ist deswegen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Bei einem Hearing vor dem Abgeordnetenhaus hat Cohen ausgesagt, im Auftrag des Präsidenten gehandelt zu haben.

Trump hat sich mit Zähnen und Klauen dagegen gewehrt, seine Finanzen offen zu legen. Er hat ein eigenes Anwaltsteam zusammengestellt, das durch alle Gerichtsinstanzen hindurch ebendies verhindern soll. Ohne Erfolg. Das Trump-Team hat bisher stets verloren. Deshalb muss nun die höchste Instanz entscheiden.

Weil die beiden Klagen grosse Überschneidungen aufweisen, hat der Oberste Gerichtshof beschlossen, sie zusammenzufassen. Am Dienstag haben die Richter die Argumente der Parteien angehört. Das Verfahren wurde wegen Corona per Telefon durchgeführt und war öffentlich. Es ist nicht gut gelaufen für den Präsidenten.