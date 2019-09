Am Freitagabend begann das Mondfest oder auch Mittherbstfest, eines der wichtigsten Ereignisse im chinesischen Kalender. Dabei wird traditionell für die Ernte gedankt und für Wohlstand gebetet.

Statt zu Hause mit der Familie zu feiern, wanderten tausende Hongkonger auf den Lion Rock und veranstalteten mit Fackeln, Laternen, Laserpointern und Handy-Taschenlampen eine weithin sichtbare Lichtshow. Am Victoria Peak, einem wegen seiner Aussicht bei Touristen beliebten Berg, bildeten Demokratieaktivisten eine Menschenkette.

Hier wie am Lion Rock riefen die Menschen Slogans und sangen die Protesthymne "Glory to Hong Kong". Weitere Regierungskritiker versammelten sich am Hongkonger Hafen sowie in Parks der chinesischen Sonderverwaltungszone.

"Das heutige Herbstfest ist ein Symbol der Familie und Gemeinschaft, also versammeln wir in diesem Geiste die Macht des Volks von Hongkong", sagte ein 24-jähriger Demonstrant auf dem Lion Rock. Die Demonstrantin Wan Luk sagte auf dem Peak, sie habe das traditionelle Festessen mit ihrer Familie ausfallen lassen. "Ich denke, die Menschen von Hongkong müssen ihre Kraft vereinen, deshalb bin ich hergekommen."

Anhaltende Proteste

In Hongkong haben seit Juni Millionen Menschen für ihre demokratischen Grundrechte demonstriert. Dabei gab es wiederholt gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten sowie knapp 1400 Festnahmen.

Anfangs richtete sich der Protest gegen ein geplantes Gesetz, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah. Unter dem Druck der Kundgebungen zog die Hongkonger Regierung das Gesetz schliesslich komplett zurück.

Mittlerweile richten sich die Proteste generell gegen Hongkongs pekingtreue Führung. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam, eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt, eine Amnestie für die Festgenommenen sowie freie Wahlen.

Für Samstag und Sonntag wurden neue Protestkundgebungen angekündigt, die Polizei untersagte diese. In der Vergangenheit waren solche Verbote der Behörden aber immer wieder ignoriert worden.