Ministerpräsident: Italiener dürfen auf Ferien am Strand hoffen

"Diesen Sommer werden wir nicht auf dem Balkon verbringen, und die Schönheit Italiens wird nicht in Quarantäne bleiben. Wir können ans Meer fahren, in die Berge, unsere Städte geniessen", sagte Conte der Zeitung "Corriere della Sera" (Sonntag). Derzeit dürfen die Italiener nur aus triftigen Gründen von einer Region in die andere fahren.

Es sei noch nicht klar, wann genau die Menschen wieder reisen könnten, sagte Conte. "Wir warten auf die Entwicklung des epidemiologischen Rahmens, um genaue Angaben zu Daten und Planung zu machen." Die Zahl der Neuansteckungen in Italien geht seit längerem zurück.