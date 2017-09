Die Protestierenden prangerten auf Plakaten die Regierung von Präsident Gnassingbé an. Die Opposition fordert eine Verfassungsänderung, die die Amtszeit des Staatsoberhaupts auf maximal zehn Jahre begrenzt.

Oppositionsführer Jean-Pierre Fabre bezifferte die Zahl der Demonstranten allein in der Hauptstadt Lomé auf mehr als eine Million. "So etwas hat das Land noch nie gesehen", sagte Oppositionsführer Fabre in Lomé zu AFP. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hingegen sprach von mehr als 100'000 Kundgebungsteilnehmern.

Amtsinhaber Gnassingbé regiert Togo seit 2005. Er war seinem Vater gefolgt, der in dem westafrikanischen Land fast 40 Jahre lang mit harter Hand geherrscht hatte. Die Regierung forderte die Opposition zu Gesprächen auf. Die Angaben zur Zahl der Demonstranten waren zunächst nicht von unabhängiger Seite zu überprüfen.