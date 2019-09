Der Verdacht hält sich hartnäckig: Europa entledigt sich in der Migrationspolitik seiner Verantwortung und lagert die Probleme an Drittländer aus (neudeutsch «Outsourcing»). So auch bei der am Dienstag geschlossenen Vereinbarung zwischen dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und Ruanda. Sie beinhaltet, dass das ostafrikanische Land 500 Migranten aus dem kriegsgeplagten Libyen übernehmen soll.

Für Camille Le Coz von der Brüsseler Denkfabrik «Migration Policy Institute Europe» kommt das mit einem «erheblichen politischen Preis»: Der autoritär regierende Präsident Paul Kagame werde die Flüchtlinge nicht aus reiner Grosszügigkeit empfangen, sondern eine «diplomatische Belohnung» erwarten. Zum Beispiel europäische Nachsicht bei seinen eigenen Verstössen gegen die Grundrechte, wie Le Coz bereits im August sagte.

Experte warnt vor voreiliger Kritik an den Deals

Tatsächlich sind die oft nicht sehr transparenten Migrations-Vereinbarungen für die EU eine Gratwanderung. Auf der einen Seite steht die Wahrung europäischer Werte, auf der anderen Seite der migrationspolitische Realismus.

Im Fall des Ruanda-Deals geht es laut UNHCR-Chef Vincent Cochetel aber schlicht darum, «Menschenleben zu retten». Rund 5000 Migranten werden in und um die umkämpfte libysche Hauptstadt Tripolis unter unzumutbaren Bedingungen festgehalten. Anfang Juli starben 44 Menschen bei einem Angriff auf eines dieser geschlossenen Lager. Dank dem Auffangzentrum in Ruanda könnten diese Menschen aus der Gefahrenzone gebracht werden.