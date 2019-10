Noch ist unklar, ob es sich bei dem Vorfall um einen Terroranschlag handeln könnte. Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtete, halte sich der Verdächtige seit 2015 in Deutschland auf, war den Sicherheitsbehörden aber nicht als Extremist bekannt. Er soll keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten gehabt haben. Der «Spiegel» berichtete, der Asylantrag des Syrers sei am ersten Oktober abgelaufen. Er sei der Polizei wegen Körperverletzung, Drogendelikten sowie Ladendiebstahl bekannt.

Am Montagabend hat ein Lastwagen in der hessischen Stadt Limburg acht Autos gerammt. Dabei wurden acht Menschen verletzt, darunter auch der Fahrer. Der Fahrer ist ein 32-jähriger Syrer. Er wurde festgenommen.

Aktuelle Informationen zu #Limburg : Es gab 8 verletzte Personen. Davon konnte eine Person nach medizinischer Versorgung vor Ort bereits entlassen werden. Sieben Personen wurden nach Behandlung noch in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen.

Den Laster, mit dem der Syrer in die Autos rammte, stahl er zuvor von seinem eigentlichen Besitzer. Dieser sagte gegenüber der Zeitung «Frankfurter Neue Presse» der Syrer habe die Fahrertüre aufgerissen und ihn angestarrt. Er habe kein Wort geredet. «Dann hat er mich aus dem LKW gezerrt», so der Fahrer. Schon vor diesem Diebstahl soll der Verdächtige bereits bei anderen Lastwagen vergeblich versucht haben, die Kontrolle über das Fahrzeug zu bekommen. Laut der Zeitung soll der Syrer am Unfallort von mehreren Passanten erstversorgt worden sein. Dabei soll der Mann laut Aussagen von Passanten von «Allah» gesprochen haben. Zum Tathergang sagte ein Augenzeuge gegenüber «Focus online» , dass der Lastwagen mit grosser Geschwindigkeit in die an einer Ampel wartenden Autos gerast sei.

Beim Aufprall wurden acht Menschen verletzt, niemand davon schwer. Von den acht Verletzten konnte eine Person nach medizinischer Versorgung vor Ort bereits entlassen werden. Sieben Personen wurden nach Behandlung noch in der Nacht aus dem Krankenhaus entlassen. Zuerst war die Rede von 17 Verletzten, die Zahl wurde dann von der Polizei nach unten korrigiert.

Unsere Ermittlungen laufen weiter! Wir haben ergänzende Infos zu #Limburg in einer Pressemeldung: https://t.co/9wW6ii8WnW Weiterhin gilt: Bitte keine Spekulationen - auch knapp 6 Stunden nach der Tat sind viele Details noch unklar. pic.twitter.com/cS6YQK3tji

Das Motiv der Tat ist noch unklar. Laut dem Sender SWR wird auch eine psychisch bedingte Amokfahrt des Syrers für möglich gehalten. Die Sicherheitsbehörden würden jedoch von einem terroristischen Hintergrund der Tat ausgehen. Das Landeskriminalamt wollte das jedoch nicht bestätigen: „Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus." Die Bundesanwaltschaft, die für Ermittlungen bei Terrorverdacht zuständig ist, sieht den Fall noch nicht in ihrer Zuständigkeit. Man habe das Geschehen aber im Blick, sagte ein Sprecher der Behörde gegenüber dem Sender ARD. Im Laufe des Tages wolle man weitere Informationen bekannt geben. Die Polizei warnte mehrfach vor Spekulationen. Auf Twitter schrieb sie: „Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand.“ Der deutsche Innenminister Horst Seehofer erklärte am Dienstagmorgen, dass der Hintergrund des Falles noch unklar ist.

Am frühen Morgen schlossen die Ermittler die Spurensicherung vor Ort ab. Der Lastwagen wurde zur weiteren Untersuchung der Polizei übergeben. Laut der Polizei wurde bereits am Montagabend eine Wohnung im Landkreis Offenbach durchsucht. Die Durchsuchung stehe mit dem Zwischenfall in Zusammenhang.