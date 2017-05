Modernisierung des Arbeitsrechts ist stark umstritten

Noch umstrittener ist auf der politischen Linken Macrons Absicht, das Arbeitsrecht zu modernisieren. Eine erste, weniger weitgehende Reform hatte in Frankreich vor einem Jahr massive Proteste ausgelöst und Hollandes ganze Amtszeit überschattet. Um solche Blockaden zu vermeiden, will Macron per "Ordonnanzen" vorgehen, also ohne Parlamentsabstimmung. Militante Sektionen einzelner Gewerkschaften haben aber am Montag bereits eine erste Kundgebung in Paris organisiert, obwohl der genaue Inhalt der Reform noch nicht bekannt ist.