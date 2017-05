Weltweit war das Ergebnis der Frankreich-Wahl mit Freude aufgenommen worden. In Paris bewirkte es am Montag allerdings eine gewisse Sorge. Erste Analysen zeugen von einem gespaltenen, ja zerrissenen Land: Macron (66,1 Prozent) obsiegte im Westen und Zentrum des Landes sowie in Grossstädten wie Paris, wo er über 90 Prozent Stimmen erhielt. Seine unterlegene Gegnerin Marine Le Pen (33,9 Prozent) gewann nur zwei von hundert Departementen, eines in der Picardie und eines in Nordfrankreich.

Das Bedenkliche: Hohe Stimmenzahlen erhielt sie durchs Band in Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit und tieferen Einkommen. Ihre Wähler haben zu 45 Prozent keinen Schulabschluss. Kurz gesagt: Für Le Pen hatte das ärmere, schwächere, vom «System» ausgeschlossene Frankreich gestimmt.

Mehr ungültige Stimmen als je zuvor

Macron gelobte noch am Wahlabend, er habe «die Wut, Angst und Not» gehört. Um den Grabenbruch durch das Land zuschütten zu können, brauche er aber eine «echte und starke» Unterstützung des Volkes. Sie ist weniger stark, als es scheint. Die Stimmenthaltung betrug über 25 Prozent, dazu gab es 11,5 Prozent leere oder ungültige Stimmen – doppelt so viele wie jemals in der Fünften Republik. Linkenchef Jean-Luc Mélenchon meinte deshalb mit einem gewissen Recht, neben Le Pens Wählern habe ein ganzes weiteres Stimmdrittel Macron die Stimme verweigert.