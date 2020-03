Luxusreise durch die Outbacks: Der Indian Pacific verbindet Sydney mit Perth

Rote Erde, wohin das Auge blickt, stundenlang die gleiche Einöde: Während der Fahrt durch die einsame Nullarbor-­Ebene in Südaustralien müssen die Passagiere des Indian Pacific die Seele baumeln lassen. Immer geradeaus geht es hier – ohne Biegung – 478 Kilometer an einem Stück, die längste gerade Strecke der Welt. Insgesamt ist die Bahnstrecke, die seit 1970 den Osten Australiens mit dem Westen verbindet, 4352 Kilometer lang.

Doch die Weite des Outbacks macht nur einen Teil des Reizes des Indian Pacific aus: Vielmehr ist die Reise an sich das Erlebnis – der digitale «Detox» im Nirgendwo genauso wie die exzellente Küche, die im Speisewagen serviert wird, während man gemütlich durch die unterschiedlichen Landschaftszonen Australiens fährt. Die 50 Jahre alte Bahnstrecke hat schon lange nicht mehr den Zweck, Menschen von A nach B zu transportieren. Das können Flugzeuge inzwischen schneller und günstiger. Neben dem Indian Pacific, der in diesem Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum feiert, gehören der Rocky Mountaineer in Kanada, die Rovos Rail im Süden Afrikas und der zweite berühmte australische Zug, der Ghan, der das Land von Süden nach Norden verbindet, zu den bekanntesten Zugreisen der Welt.