Der Brexit ist eine gute Sache. Nicht als politischer Plan oder als Idee, selbstverständlich. Aber als anschauliches Beispiel für einen hoch zivilisierten Trennungsprozess von historischer Tragweite.

Die Verhandlungen zwischen Brüssel und London habe ich immer aus einer positiven Grundhaltung heraus verfolgt, so zäh, chauvinistisch geprägt und kleinmütig sie mir die meiste Zeit auch erschienen sind.

Wer auf die leidvolle Geschichte unseres Kontinents zurückblickt, kann anhand der Brexit-Verhandlungen nur zu einem Schluss kommen: Europa hat dazugelernt. Man stelle sich vor, von welchen Geräuschen der Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union in einer anderen Epoche, zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder in den 1930er-Jahren begleitet gewesen wäre – es hätte sich sicher um Kanonendonner gehandelt.