Im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland sind 13,1 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen. Die in Düsseldorf regierende rot-grüne Koalition dürfte nach allen Umfragen ihre Mehrheit verlieren.

Den Sozialdemokraten mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft an der Spitze drohen empfindliche Einbussen. Die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Armin Laschet haben in den Umfragen stark aufgeholt. In zwei Befragungen lagen sie knapp vor der SPD, in anderen gleichauf oder nur knapp hinter ihr.

Als wahrscheinlichste Regierungsoption nach der Wahl galt zuletzt eine grosse Koalition, die das derzeitige rot-grüne Landesbündnis ablösen könnte. Insgesamt bewerben sich mehr als 1300 Frauen und Männer um die mindestens 181 Mandate im Düsseldorfer Landtag. Zugelassen sind die Landeslisten von 31 Parteien.

Viel Hoffnungen auf Schulz

Die SPD hatte sich von der Nominierung des früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Kanzlerkandidat Aufwind für das Wahljahr 2017 erhofft. Die Landtagswahlen im Saarland im März und in Schleswig-Holstein vorigen Sonntag gingen aber für sie verloren. Nordrhein-Westfalen ist ein sozialdemokratisches Stammland und Heimatland von Schulz.

Mit ersten Prognosen zum Wahlausgang wird gleich mit Schliessung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet, mit ersten Hochrechnungen eine knappe halbe Stunde später. Das vorläufige Endergebnis dürfte erst gegen Mitternacht vorliegen.