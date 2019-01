In Venezuela, das unter einer beispiellosen, hausgemachten Wirtschaftskrise leidet, schaukelt sich das Kräftemessen zwischen Machthaber Nicolás Maduro und seinem Herausforderer Juan Guaidó immer weiter hoch. Nachdem mehr und mehr Länder Guaidó als Präsidenten anerkannt haben und die EU ein Ultimatum an Maduro gestellt hat, hat dieser sich über die sozialen Medien an sein Volk gewandt: «WE ARE INDESTRUCTIBLE!» twitterte Maduro in trumpscher Manier – «wir sind unzerstörbar.» Es folgten Fotos und Videos von Maduro bei Truppenparaden und beim Joggen mit Soldaten. Die Armee ist vorderhand Maduros grösste Stütze – doch wie lange noch? Das Eis für den Sozialisten wird jedenfalls dünner. Das von Maduro gesetzte Ultimatum für den Herauswurf der US-Diplomaten werde um 30 Tage verlängert, erklärte das Aussenministerium. Maduro knickte vor dem US-Druck ein. Zuvor hatte der nationale US-Sicherheitsberater John Bolton eine «bedeutsame Antwort» angekündigt, sollte es zu «Gewalt oder Einschüchterung von US-Diplomaten oder Oppositionellen» kommen. «Ein Funke könnte das Fass zum Explodieren bringen», warnte unterdessen Kuba, ein Alliierter Venezuelas. China, ebenfalls Verbündeter und Kreditgeber für das Pleite-Land Venezuela, plädierte vor dem UNO-Sicherheitsrat für einen Dialog.

Diese Länder erkennen Guaidó an Früh hinter den Oppositionsführer und Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als Übergangspräsidenten Venezuelas stellten sich die USA, Kanada, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Argentinien, Chile und Peru. Am Montag schlossen sich auch Israel und Australien an. Mehrere EU-Staaten, darunter auch Deutschland und Frankreich, stellen Maduro ein Ultimatum für Neuwahlen. Russland, China, Iran, Türkei, Kuba, Bolivien und Nicaragua halten weiter zum Sozialisten Maduro.

Der bisherige Parlamentspräsident von Venezuela, Guaidó, der sich am Mittwoch auf einer Massendemonstration laut Artikel 233 der Verfassung zum Interims-Präsidenten hatte vereidigen lassen, hat die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte auf einen «dringlichen Besuch» ins Land eingeladen, nachdem es vor allem im Landesinnern zu willkürlichen Festnahmen und Zusammenstössen kam. Die Bischofskonferenz forderte die Sicherheitskräfte auf, die Repression zu beenden. Die Menschenrechtsorganisation Foro Penal sprach von 791 Festnahmen seit Beginn der Proteste. Verliert Maduro die Armen? Für Maduro besonders heikel: Erstmals kam es auch in den bis dahin regimetreuen Armenvierteln zu Demonstrationen und Unruhen. «Die Stimmung ist gekippt. Maduro hat das Volk verloren», resümiert Rettungsbrigadist Antonio Suárez aus dem Armenviertel 23 de Enero in Caracas. Zwei Umfragen zufolge wollen über 80 Prozent Maduros Rücktritt und Neuwahlen.

Das ist auch die Forderung der EU. Sollten nicht innerhalb von acht Tagen Neuwahlen anberaumt sein, will die EU dem Vorbild der USA, Kanadas und der Mehrzahl der lateinamerikanischen Staaten folgen und Guaidó als rechtmässigen Staatschef anerkennen. Fortan wäre jeder Akt des Regimes null und nichtig. Es würde weiter international isoliert. Schon länger steht das halbe Kabinett auf der schwarzen Geldwäsche-Liste der USA – eine Art «finanzielles Todesurteil». Ihre Aktiva werden beschlagnahmt, keine Bank, die mit den USA Geschäfte macht, wird ihnen ein Konto eröffnen.