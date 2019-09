Der Block der rechts-religiösen Parteien, die Netanjahu als seine «natürlichen Koalitionspartner» bezeichnet, schneidet in den Umfragen zwar etwas besser ab als die Mitte-Parteien, die Ganz unterstützen. Aber Netanjahus Wunschkoalition bringt es je nach Umfrage lediglich auf 58 respektive auf 59 Mandate – zu wenig, um eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden, die sich auf 61 Parlamentarier verlassen muss. Beobachter sind sich deshalb unschlüssig, ob Netanjahu an der Macht bleiben wird.

Netanjahu-Herausforderer Gantz bringt zwar wenig politische Erfahrung mit. Als Quereinsteiger ist es ihm aber in kurzer Zeit gelungen, sich erstmals seit zehn Jahren als ernsthafte Alternative zum bisherigen Regierungschef zu profilieren. Er sei der «Modellkandidat», um Netanjahu von der Spitze zu verdrängen, heisst es in einem Haaretz-Porträt über den 60-jährigen.

Gantz, der eine lange Militärkarriere hinter sich hat, die er als Fallschirmspringer begann, war von 2011 bis 2015 Generalstabschef, diente damals also unter Netanjahu. In den vier Jahren an der Spitze der Armee befehligte Gantz vor allem Einsätze gegen iranische Waffenkonvois, um eine Aufrüstung der israelfeindlichen Hisbollahmilizen an der Nordgrenze zu verhindern, und eine 50 Tage dauernde Offensive gegen den Gazastreifen. Obwohl die Armee schlecht vorbereitet war, um es mit dem schwächeren Feind und dessen Angriffstunnels aufzunehmen, blieb fast nichts Negatives an Gantz haften.

Erst vor einem Jahr stieg der Ex-General in die Politik ein und gründete eine eigene Partei. Um seine politische Schlagkraft zu erhöhen und Netanjahu abzulösen, schloss sich Gantz mit zwei weiteren Parteien zum Bündnis Blau-Weiss zusammen, denjenigen des ehemaligen Verteidigungsministers Mosche Yaalon und des einstigen Finanzministers Yair Lapid.