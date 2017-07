Es sollte ein unbeschwerter, ausgelassener Abend werden, in der beliebten Bar „White Corner“ in der Altstadt von Kos. Doch für zwei Urlauber wurde das Eckhaus zur Todesfalle. Als am Freitagmorgen um 1.31 Uhr ein schweres Erdbeben die Mauern des ersten Stocks zum Einsturz brachte, wurden sie von herabstürzenden Trümmern erschlagen.

Die Opfer: ein 27-jähriger schwedischer und ein 39 Jahre alter türkischer Tourist. Die Bars und Cafés der Altstadt waren voller junger Menschen, als das Erdbeben über die Ferieninsel hereinbrach – ein Wunder, dass es nicht mehr Todesopfer gab.

Ungefähr 120 verletzte Personen

Dass die Erde bebt, ist auf den Inseln der Ostägäis keine Seltenheit. Die Region liegt an den Rändern der eurasischen und afrikanischen Kontinentalplatten. Aber dieses Beben war das heftigste, das Kos seit Jahrzehnten erlebte. Nach inoffiziellen Angaben wurden etwa 120 Menschen verletzt. 95 Leichtverletzte meldeten sich selbst im Krankenhaus von Kos, von ihnen konnten 85 nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. Mindestens sieben Menschen schwebten aber am Freitag noch in Lebensgefahr, berichteten griechische Medien.

Nach Berechnungen der Athener Erdbebenwarte und des Helmholtz-Zentrums in Potsdam erreichte das Beben eine Stärke von 6,6 Grad auf der Richterskala. Nach dem ersten schweren Erdstoß erschütterten immer wieder Nachbeben die Insel. Das stärkste ereignete sich nach 20 Minuten und erreichte 4,8 Grad auf der Richterskala. In der folgenden halben Stunde gab es drei weitere heftige Nachbeben.