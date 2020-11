Koronavilkku statt SwissCovid: Was die Finnen richtig machen in der Corona-Krise

In diesem Artikel konzentrieren wir uns mehrheitlich auf die Finnen. Denn sie sind die «heimliche» Vorzeigenation in Sachen Pandemiebekämpfung, wie die Infektionszahlen belegen. Dazu weiter unten mehr.

Das ist ein abgewandeltes Zitat aus der Donnerstag-Ausgabe der österreichischen Tageszeitung «Der Standard». Im östlichen Nachbarland der Schweiz gelten seit Dienstag rigorose Ausgangsbeschränkungen, nachdem den Spitälern wegen der Corona-Patienten die Überlastung drohte.

Derweil herrscht in Helsinki Alltag. «Das Leben ist hier viel näher an der Normalität als in den meisten Ländern», zitiert das WSJ eine Theaterregisseurin. Am Samstag habe sie ihr eigenes Stück aufgeführt. Vor reduziertem Publikum natürlich. Nach der Aufführung besuchten sie und ihre Kollegen ein italienisches Restaurant, während in einer nahe gelegenen Bar ein Rockkonzert stattfand – eine Szene, die in den meisten europäischen Ländern inzwischen unvorstellbar sei.