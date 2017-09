Dementi aus dem Weissen Haus

Die Haltbarkeit dieser Schlagzeile erwies sich allerdings als gering. Denn kaum publiziert, veröffentlichte das Weisse Haus pointierte Dementis. «An der Haltung der USA bezüglich der Pariser Abkommen hat sich nichts geändert», teilte Trump-Sprecherin Lindsay Walters am Samstag mit. Dann folgte am Sonntag die Klarstellung des präsidialen Sicherheitsberaters H. R. McMaster, der dem «Wall Street Journal» vorwarf, die Unwahrheit verbreitet zu haben. McMaster, ein angesehener Militärstratege, sagte: Trump habe sich dazu entschieden, aus dem Klimapakt auszusteigen, weil das Abkommen für die amerikanische Bevölkerung und die Umwelt Nachteile mit sich bringe. Nach wie vor gälte aber, was Trump am 1. Juni verkündet hatte, ergänzte Aussenminister Rex Tillerson. Wenn sich die internationale Staatengemeinschaft dazu entscheiden würde, «Paris» neu zu verhandeln, dann sei Washington diesen Bemühungen «unter den richtigen Voraussetzungen» nicht abgeneigt. Tillerson gilt in Washington als Anhänger eines multilateralen Klimaschutzabkommens, auch weil er während seiner langen Amtszeit als Konzernchef von ExxonMobil diese Bestrebungen immer wieder unterstützt hatte.

Vergessen ging in der Aufregung über Trumps Klimaschutzpositionen, dass sich Trump am 1. Juni in erster Linie ans heimische Publikum gerichtet hatte, als er das Ende von «Paris» verkündete. Aufgrund der Vertragsbestimmungen können die USA dem Abkommen frühestens im November 2020 den Rücken zukehren – kurz nach der nächsten Präsidentenwahl. Bis zu diesem Zeitpunkt will die amerikanische Regierung weiterhin eine konstruktive Rolle in den Klimaschutzgesprächen spielen, heisst es in Washington, obwohl Trump einige führende Skeptiker des Klimawandels in hochrangige Positionen berufen hat.

Unter diesen Vorzeichen ergibt auch das Frühstück Sinn, zu dem Wirtschaftsberater Cohn am Montag eingeladen hatte. Lang und breit konnte der ehemalige Goldman-Sachs-Banker seinen Gesprächspartnern nämlich erklären, wie die US-Regierung gedenke, den heimischen Energiemarkt zu revolutionieren – und wie diese Revolution auch den Schadstoffausstoss verringere.