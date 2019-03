Offensichtlich als Retourkutsche für den von US-Präsident Donald Trump abrupt abgebrochenen Gipfel von Hanoi lässt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ein 2018 stillgelegtes Raketentestgelände entstauben. Nach übereinstimmenden Angaben von US-Experten und der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap dokumentieren aktuelle Satellitenbilder erhöhte Aktivitäten im Komplex Tongchang Ri nahe der Siedlung Sohae. Dort befinden sich nachweislich eine Versuchsanlage für Raketenantriebe und eine Abschussrampe.

Interessant ist vor allem der Zeitpunkt des Beginns der Reaktivierung. Wie die auf die Beobachtung Nordkoreas spezialisierte US-Organisation «38 North» erforschte, wurde mit den Aktivitäten bereits Mitte Februar – also kurz vor dem Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un – begonnen. Unmittelbar nach dem Gipfel liess der Diktator die Tätigkeiten intensivieren. Das legt nach Ansicht des in Washington beheimateten «Center for Strategic Studies» den Verdacht nahe, dass Nordkorea «absichtlich und zielgerichtet» handelt.

Ankit Panda, ein Mitglied des «Bundes amerikanischer Wissenschaftler», fühlt sich an «schlimme Zeiten» erinnert. Nach Ansicht von Experten will Kim damit die USA warnen, was auf dem Spiel steht, wenn der Friedensprozess scheitern sollte. Von der an der Westküste Nordkoreas gelegenen Anlage waren in den Jahren 2012 und 2016 Trägerraketen mit Satelliten gestartet, die angeblich der friedlichen Erforschung des Weltraums dienen. International wurden die Starts jedoch als Test ballistischer Raketen gewertet.