Keine Gnade trotz Coronavirus: USA zeigen gegenüber dem Iran Härte

Als die iranische Justiz am Donnerstag letzter Woche den seit neun Monaten inhaftierten amerikanischen Navy-Veteranen Michael R. White freiliess, schien sich eine vorsichtige Annäherung zwischen Washington und Teheran anzubahnen. Jetzt müssten die Amerikaner eigentlich nachziehen und die Corona-Krise biete dazu eine hervorragende Gelegenheit, kommentierten europäische Diplomaten in Teheran den "humanitären Schritt" der Iraner. Doch Washington blieb hart.

Gedankt - für die Vermittlung - wurde ausschliesslich der Schweiz, die im Iran amerikanische Interessen vertritt und als "Briefträger" immer wieder zur Deeskalation zwischen den beiden Erzfeinden beiträgt. Eine Aufweichung der auf umfassenden Sanktionen gestützte "Strategie des maximalen Drucks" gegenüber Teheran, stellte US-Aussenminister Mike Pompeo am Montag klar, sei nicht zu erwarten. Pompeo ging sogar noch einen Schritt weiter und unterstellte Iran die "mutwillige Verbreitung" des Coronavirus im Mittleren Osten.

Iran reagierte nicht als einziges Land zu spät

Wer so handelt, so Pompeos Botschaft, könne bei der Bewältigung der verheerenden Pandemie keine Gnade erwarten. Dass Iran zu spät auf den Corona-Virus reagiert hat, steht ausser Frage. Mit seinen anfänglichen Unzulänglichkeiten im Umgang mit Covid-19 steht das Regime in Teheran aber nicht alleine da, was nicht zuletzt ein Blick in die USA veranschaulicht.

Inzwischen befolgt Iran jedoch die Weisungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Völlig überfordert im Kampf gegen das Corona-Virus ist Gesundheitssystem des Landes dennoch. "Wenn man einem Land 40 Prozent seiner Einnahmen raubt, indem man es hindert, sein Erdöl und Erdgas zu exportieren, dann ist das Gesundheitssystem zwangsläufig betroffen", analysiert der an der Pariser Business School Novancia lehrende Wirtschaftsprofessor Thierry Coville.

Nach offiziellen Zahlen haben sich bisher rund 25000 Iraner mit Covid-19 infiziert. Fast 2000 Iraner fielen der Lungenseuche zum Opfer. In Wirklichkeit dürfte die Zahl der Infizierten und Toten fast fünfmal so hoch liegen, schätzt WHO-Notfalldirektor Rick Brennan, der Iran kürzlich besuchte. Im Iran kämpfe eine medizinisch unterversorgte Gesellschaft mit dem Virus, konstatiert der für den Bonner Think Tank "Carpo" arbeitende Politologe Adnan Tabatabai. Es sei daher dringend geboten, die Sanktionen aufzuheben. Bereits seit Jahren habe Iran damit zu kämpfen, dass überlebenswichtige Medikamente sowie medizinisches Gerät nicht importiert werden könnten.