Die Estelada, die Fahne der Katalanen, verkauft sich gerade gut am Kiosk auf der Flaniermeile Rambla in Barcelona. Am Sonntag sind die gut fünf Millionen stimmberechtigten Katalanen dazu aufgerufen, über eine Loslösung von Spanien abzustimmen. Die Fahne mit dem blauen Dreieck und dem weissen Stern ist darum gefragter denn je. Der Kioskverkäufer zuckt mit den Schultern. «Ob ich abstimmen gehe? Ja, wo denn?». Normalerweise dienen Schulhäuser und andere öffentliche Gebäude als Wahllokale, doch die Schulleiter wurden von der Polizei angewiesen, die Schlüssel abzugeben. Die spanische Justiz setzt zur Zeit alles daran, die Abstimmung zu verhindern. Denn das Verfassungsgericht hat das Referendum für illegal erklärt.

In den letzten Tagen vor der Abstimmung durchsuchte die Polizei mehrere Dutzend Gebäude, darunter solche der Regierung und eine Zeitungsredaktion. Sie nahmen mehrere Personen vorübergehend fest, auch Beamte der Lokalregierung. Mehrere Millionen Stimmzettel, die bei den Razzien gefunden wurden, beschlagnahmte die Polizei. Websites mit Informationen über das Referendum und zu Wahllokalen wurden geschlossen.

Im Hafen von Barcelona ankert ein Kreuzfahrtschiff, das als Quartier für Polizisten der spanischen Militärpolizei Guardia Civil dient.

Mariano Rajoy als Gessler

Die an eine Diktatur erinnernden Massnahmen haben international für Aufsehen gesorgt. Wikileaks-Gründer Julian Assange prangert auf seinen Kanälen laufend Aktionen der spanischen Polizei an. Schweizer Parlamentarier aus allen Bundesratsparteien kritisieren in einem offenen Brief an die spanische Regierung deren «Machtdemonstration» und fordern sie zu Besinnung und Dialog auf.

In Barcelona demonstrierten in den letzten Tagen Zehntausende Schüler und Studenten für das Recht abzustimmen. Einer von ihnen ist der 14-jährige Guilem. Unweit der Rambla am Plaça de la Universitat trägt er eine Urne aus Karton auf dem Kopf. Sie ist mit grünen Hörnern, einem grossen Maul und der Aufschrift: «Mache ich euch Angst?» verziert. Guilem weiss, dass er in der Schweiz einen berühmten Namensvetter hat, Guilem oder Wilhelm Tell, der seinem Sohn den Apfel vom Kopf und dem fremden Vogt einen Pfeil ins Herz geschossen haben soll. Als fremder Vogt wird hier der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy gesehen, der nicht müde wird, das Referendum vom Sonntag als illegal und die katalanische Regierung als verantwortungslos zu geisseln.