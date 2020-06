Kapstadt wird zum Coronazentrum Afrikas: Warum ist das so?

Mit Anzug, Krawatte und Schutzmaske läuft er über den Teppichboden des internationalen Kongresszentrums. Doch Präsident Cyril Ramaphosa ist nicht für eine Veranstaltung nach Kapstadt gereist; solche finden am Kap schon seit Monaten nicht mehr statt. Stattdessen eröffnet er das «Hospital of Hope» – ein Feldlazarett für 850 Corona-Patienten, zu dem das Tagungszentrum umgebaut wurde. Diese Woche trafen die ersten Patienten ein.

«Das Virus verbreitet sich wie ein Feuer am Kap», schreibt eine südafrikanische Wochenzeitung. Das Land verzeichnet knapp 60000 Infizierte. Von ihnen leben zwei Drittel in der Region um Kapstadt. Damit ist Südafrikas älteste Stadt gleichzeitig das Coronazentrum des Kontinents, etwa jeder sechste Fall in Afrika entfällt auf die Provinz Westkap. Die Aussichten? «Noch mehr Menschen werden in den kommenden Monaten krank, noch mehr Intensivpflege benötigen, noch mehr sterben», so der südafrikanische Journalist Marcus Low vom Gesundheitsmagazin «Spotlight».