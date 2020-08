Juan Carlos soll in Abu Dhabi sein – die Empörung über das Doppelleben des gefallenen Königs wächst

Nach dem Abtauchen von Juan Carlos Anfang der Woche gibt es weiterhin keine Gewissheit über den Aufenthaltsort von Spaniens König im Ruhestand, der wegen Korruptions- und Steuerbetrugsvorwürfen in seinem Land in Ungnade gefallen ist. Das Schweigen des Königspalastes und der Regierung führen dazu, dass immer neue Spekulationen auftauchen. Die neuste Theorie lautet, dass sich der alte König in einem Luxushotel in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, aufhalten könnte.

Wenn stimmt, was die dem Königshaus nahestehende Zeitung «ABC» berichtet, dann ist das Verschwinden Juan Carlos’ eine gut geplante Geheimoperation gewesen. Demzufolge flog der 82-Jährige am Montagmorgen vom Flughafen der westspanischen Stadt Vigo in einem Privatjet nach Abu Dhabi. Um eine spätere Nachverfolgung der Strecke des Bombardier-Jets Global 6500 zu erschweren, sei der bei den Behörden angemeldete Flugplan nachträglich geändert worden.

Beste Beziehungen zu arabischen Machthabern

Auf dem Flughafen Abu Dhabis sei Juan Carlos per Hubschrauber zum staatlichen Hotel Emirates Palace geflogen, das als eine der edelsten Herbergen der Welt gilt. Juan Carlos unterhält zu dem Öl-Staat und zum steinreichen Staatschef, Emir Chalifa bin Zayid Al Nahyan, freundschaftliche Beziehungen. Angeblich soll Spaniens Ex-Monarch in seiner Zeit als Staatsoberhaupt für die Vermittlung von Geschäften zwischen der spanischen Industrie und arabischen Staaten millionenschwere Schmiergelder kassiert haben.

Zuvor war berichtet worden, dass Juan Carlos von Portugal aus per Privatjet in den Karibikstaat Dominikanische Republik geflogen sei. Andere Quellen vermuteten, dass er in Portugal geblieben sei, wo bereits sein Vater, Juan de Borbón, während der Franco-Diktatur (1939-1975) im Exil gelebt hatte. Bisher hat keiner der potentiellen Zufluchtsstaaten den Aufenthalt Juan Carlos’ bestätigt.