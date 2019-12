Johnsons Brexit-Gesetz nimmt erste Hürde im britischen Unterhaus

Die Schlussabstimmung soll Anfang Januar folgen. Die Gesetzgebung muss nach dem Unterhaus noch ins Oberhaus. Dort kontrolliert die Regierung zwar nicht die Terminplanung. Allerdings blockieren die Lords in der Regel nicht Vorhaben, die sich im Wahlprogramm einer Regierung fanden.

Johnson will Grossbritannien bis spätestens Ende Januar aus der Europäischen Union führen. Anschliessend beginnt eine Übergangsphase, in der die künftigen Handelsbeziehungen geregelt werden sollen. Johnson will dies bis spätestens Ende 2020 abgeschlossen haben.