Jetzt steigen sie in den Ring – die Strategien von Trump und Biden könnten nicht unterschiedlicher sein

Grausam war der Totentanz, den die Spanische Grippe 1918 in den USA aufgeführt hatte. 675'000 Amerikaner starben an der Seuche, fast fünf Mal mehr als bislang an Covid-19. Doch die Bühnen und Kinosäle am New Yorker Broadway blieben damals offen. «The Show Must Go On», nichts kann das Spektakel stoppen: ein uramerikanischer Glaube. 2020 sind die Lichter am Broadway aus. Doch die Show muss auch heuer weitergehen.

Für Spektakel sorgen die beiden grossen Parteien. In einem Monat gehen die Parteitage – die «National Conventions» – los. Die Demokraten versammeln sich vom 17. bis zum 20. August in Milwaukee (Wisconsin), die Republikaner vom 24. bis zum 27. August in Jacksonville (Florida). Die Conventions sind in normalen Jahren gigantische Politpartys mit Zehntausenden Teilnehmern, auf denen die Präsidentschaftskandidaten nominiert und die eigenen Visionen als heilbringende Allzwecklösungen verkauft werden. Die Parteitage sind die Teilchenbeschleuniger des amerikanischen Politsystems, welche die Nation aus dem Sommerschlaf wecken und den heissen Wahlkampfherbst einläuten.

Doch die Pandemie macht auch vor ihnen keinen Halt. Joe Biden, 77, der Kandidat der Demokraten, hätte eigentlich heute zum Abschluss der Convention die Nomination annehmen sollen. Doch seine Partei hat den Termin um einen Monat verschoben. Zudem passiert das Ganze nicht wie geplant im 170'00-Sitzplatz-Fiserv-Stadium, in dem sonst die Basketballer der Milwaukee Bucks ihre Körbe werfen, sondern im deutlich kleineren Wisconsin Center. Gewisse Veranstaltungen finden gar nur online statt. Trump hingegen will seinen Parteitag keinesfalls im Miniformat durchführen. Deshalb liess der 74-Jährige die Veranstaltung von Charlotte (North Carolina) nach Florida verschieben. Der Grund: Die Lokalregierung von North Carolina erlaubte den Republikanern nicht, für die Convention die Masken- und Schutz-Regeln zu umgehen.

Diese Parteitage sind in die Geschichte eingegangen: