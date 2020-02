Impeachment-Verfahren: US-Präsident Donald Trump definitiv in allen Anklagepunkten freigesprochen

Im Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten hat der Senat Donald Trump in beiden Anklagepunkt freigesprochen. In der von Trumps Republikanern dominierten Kongresskammer kam am Mittwoch (Ortszeit) nicht die nötige Zweidrittelmehrheit zustande, um Trump für Vergehen, die ihm zu Last gelegt wurden, zu verurteilen.

Das Ergebnis war angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Senat erwartet worden, nachdem die Republikaner dort dem Präsidenten fast geschlossen die Treue hielten.

Die Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen in der Ukraine-Affäre vor. Er weist die Vorwürfe zurück. Das Verfahren fiel in den beginnenden Präsidentschaftswahlkampf.