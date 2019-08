Ich begann meine Massage und versuchte, meine Angst nicht zu zeigen. Bevor ich wusste, was passierte, packte er mich an den Handgelenken und zerrte mich zum Bett. Ich versuchte mich zu wehren, aber er öffnete meine Short und zog meinen Körper schneller an sich, als ich reagieren konnte. Ich suchte nach Worten, aber alles was ich sagen konnte war: ‹Nein, bitte hör auf.› Aber das schien ihn nur noch mehr zu begeistern.