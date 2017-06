Kampf dürfte noch Wochen dauern

Mit der Sprengung des mehr als 800 Jahre alten Gotteshauses habe die Terrormiliz signalisiert, dass sie den Kampf um die drittgrösste Stadt des Irak verloren gebe, twitterte der irakische Regierungschef Haider al-Abadi. Die Zerstörung sei das «formale Eingeständnis ihrer Niederlage». Wie viele Terroristen sich noch in der von Regierungstruppen umzingelten Altstadt von Mossul aufhalten, ist nicht bekannt. Der aussichtslose Abwehrkampf könnte sich aber noch über Wochen hinziehen. Bis zu 100'000 Zivilisten soll der IS als menschliche Schutzschilde genommen haben. Es ist zu befürchten, dass bis zur endgültigen Befreiung der Millionenstadt am Tigris noch Hunderte von Unschuldigen ihr Leben verlieren.

Dennoch gibt es auch Hoffnung: In der bereits vor Monaten befreiten Universität im Osten von Mossul haben die Studenten mit ihren Examen begonnen. Bürgerinitiativen hatten die Lehrstätten innerhalb weniger Wochen vom Kriegsschutt befreit und wieder notdürftig hergerichtet. 200 000 Zivilisten, berichtet die Regierung in Bagdad, hätten in den letzten Monaten nach Ost-Mossul zurückkehren können. Mehr als dreimal so viele habe man aus dem noch umkämpften Osten der Grossstadt evakuieren müssen. Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef warnte unterdessen vor der «gezielten Tötung von Kindern» durch den IS. So wolle die Terrormiliz die Flucht ihrer Angehörigen verhindern.