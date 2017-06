Die Zentralregierung in Bagdad hatte sich in der Vergangenheit gegen ein derartiges Referendum gestellt, sie will die Einheit des irakischen Gesamtstaats erhalten.

Ein Referendum über die Unabhängigkeit ist eine alte Forderung der Kurdenführung im Nordirak. Im Jahr 2014 hatte sie eine solche Volksabstimmung schon einmal angekündigt, dann aber nach Gesprächen mit der Zentralregierung in Bagdad wieder abgesagt.

Die Regierung des Autonomiegebiets argumentiert, dass dieses bereits jetzt schon ein hohes Mass an Eigenständigkeit von der Zentralregierung in Bagdad errungen habe.

Die Kurden im Nordirak fühlen sich sprachlich und kulturell eigenständig gegenüber dem Rest des Irak, der von arabischsprachigen Sunniten und Schiiten bewohnt wird. Auch in den Nachbarländern Syrien und Türkei gibt es eine grosse kurdische Minderheit.