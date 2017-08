Es gebe aber noch Widerstandsnester der IS-Miliz, vor allem im Norden von Tal Afar. "Die Befreiung der verbliebenen Stadtteile wird bald verkündet werden", sagte Iraks Aussenminister Ibrahim al-Dschafari am Samstag. Inzwischen sollen rund 70 Prozent der nordirakischen Stadt unter Kontrolle des Militärs sein.

Die Stadt gilt als eine der letzten Hochburgen des IS im Irak. Sie liegt an der strategisch wichtigen Verbindungsstrasse zwischen der früheren irakischen IS-Hochburg Mossul und Syrien. Die Stadt war Teil des sogenannten Kalifates, das 2014 ausgerufen wurde.

Die irakische Armee hatte ihre Offensive auf Tal Afar vor knapp einer Woche begonnen und war nach und nach auf die Stadt vorgerückt. Vor sechs Wochen hatten die Streitkräfte bereits Mossul befreit.

Vor dem Krieg hatte Tal Afar einst 200'000 Einwohner, viele Bewohner flohen noch in den Wochen unmittelbar vor den aktuellen Kämpfen. Die in der Stadt verbliebene Bevölkerung wird nach Berichten von Hilfsorganisationen und Überlebende vom IS mit dem Tod bedroht. Nach Einschätzung von US-Militärkommandeuren halten sich in Tal Afar bis zu 2000 kampferprobte Dschihadisten und zwischen 10'000 und 20'000 Zivilisten auf.

Im Rahmen einer internationalen Koalition unterstützt auch Frankreich die Offensive gegen den IS mit Artillerie. "Ich habe keine Zweifel, dass die irakischen Kräfte einen Sieg erringen werden", sagte Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly bei einem Besuch im Irak. Auch die US-Armee unterstützt den Vormarsch der irakischen Kräfte gegen den IS.