Man kann die Krabbeninsel, wie sie auf Deutsch heisst, als Vorläuferin für das betrachten, was sich auf der Erde anbahnt. Sie mag klein sein, aber wie durch ein Brennglas lässt sich hier beobachten, was im grossen Massstab schiefläuft. Denn die Bevölkerung von Gardi Sugdub ist so stark angewachsen, dass kein Platz mehr da ist und die Natur durch die Versuche, Land zu gewinnen, enorm geschädigt wird. Gleichzeitig versinkt die Insel langsam im Karibischen Meer. Daran, so haben Experten keinen Zweifel, ist der Klimawandel schuld. Insgesamt hat sich der Meeresspiegel seit 1993 um rund acht Zentimeter erhöht. «Wir sind die ersten Opfer der Erderwärmung», sagt Loitza Brown. «Aber wir haben einen Plan. Wir gehen an Land.» Man könnte Brown als Fluchtbeauftragte von Gardi Sugdub bezeichnen. Sie selbst nennt es anders: «Ich bin eine der Verantwortlichen für die Umsiedlung aufs Festland.»

Die Kuna von Gardi Sugdub sind Klimaflüchtlinge – die ersten Migranten einer neuer Epoche. Die Vereinten Nationen schätzen, dass in den kommenden 30 Jahren zwischen 50 Millionen und 200 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Die meisten leben wie die Kuna auf Inseln oder in Küstenregionen und betreiben zumeist Subsistenzwirtschaft. Das heisst, sie produzieren nicht viel mehr als für den Eigenbedarf und verbrauchen mithin nur geringe Mengen Energie, sind also für den Klimawandel weitgehend unverantwortlich. Drei Weltregionen werden laut Weltbank hauptsächlich betroffen sein: das subsaharische Afrika, das südliche Asien rund um Indien sowie Lateinamerika und die Karibik. Es geht um Kleinbauern in Bangladesch, Fischer in Mosambik und auf Samoa. Und Ureinwohner in Panama.

Verhängnisvolle Landgewinnung

«Der Klimawandel trifft die Armen viel stärker als die Reichen», sagt Loitza Brown. Sie wendet sich vom Meer ab und geht zurück ans Ufer. Von der Idylle, die der Blick auf die glitzernde Karibik suggerierte, ist schlagartig nichts mehr übrig. Gegen den flachen Inselrand schwappt Müll: Plastikflaschen, Styroporteller, Kunststoffkanister, eine zerbrochene WC-Brille, Plastikröhrli. Gleich darauf beginnt ein klaustrophobisches Labyrinth aus Holz- und Bambushäusern. Die Bauten der Kuna stehen Wand an Wand, es gibt so gut wie keinen Quadratmeter unbebaute Fläche mehr. Und wo man auch hinkommt, sind Menschen: rennende Kinder, Fischer mit Körben voller Krebse, palavernde Alte, Gruppen von Frauen bei der Handarbeit, uniformierte Schüler bei der Gymnastik, Bauarbeiter, die Cola trinken. Überall ist Leben und Bewegung. Nur Freiraum gibt es nicht, das Meer ist die Grenze. Rund 1500 Menschen leben heute auf Gardi Sugdub, die Bevölkerung hat sich in den vergangenen 30 Jahren mehr als verdoppelt.

Um Platz zu schaffen, haben die Kuna ihre Inseln mit Korallen erweitert, die sie rund um ihre Inseln aufschichteten. Diese Form der Landgewinnung rächt sich, weil die zerstörten Riffe als natürliche Barrieren gegen das Meer ausfallen. So verschärft die lokale Umweltzerstörung die Folgen des globalen Klimawandels. Deswegen haben sie auf Gardi Sugdub beschlossen, diese Praxis zu beenden. «Wir gehen ja ohnehin wieder zurück ans Festland», sagt Loitza Brown.

Ursprünglich sind die Kuna kein Inselvolk. Erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts zogen sie aufs Meer hinaus, weil sie giftigen Schlangen und Moskitoplagen in den Dschungeln Panamas entkommen wollten. Heute besiedeln sie rund 50 der 370 Inseln im Golf von Guna Yala, der wegen seines klaren Wassers und der unbewohnten Inseln bei Seglern und Reisenden beliebt ist. So wurde der Tourismus zur wichtigsten Einnahmequelle für die Kuna, die das Archipel autonom verwalten. Doch auch damit dürfte bald Schluss sein, weil das Meer immer häufiger über das Paradies schwappt. «Im Winter 2008 ging es los», erinnert sich Loitza Brown. Damals zogen heftige Stürme über den Golf von Guna Yala. Zwar ist starker Nordwind im November und Dezember nichts Ungewöhnliches, «aber 2008 war schlimmer als alles, woran wir uns erinnern konnten», sagt Brown. «Tagelang war Gardi Sugdub überschwemmt, in den Häusern stand das Wasser, wir wateten hindurch», erzählt Brown. Seitdem kommen die Überschwemmungen fast jedes Jahr. «Zuletzt stand das Wasser so hoch», sagt Brown und hält ihre Hand einige Zentimeter über den Inselboden. «Es ist an der Zeit, zu gehen. Wir können nicht warten, bis die Industrieländer handeln.»