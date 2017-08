"Sicherheit ist unsere oberste Priorität", sagte Modi am Dienstag vor tausenden Menschen in Neu Delhi. "Sei es auf See oder an den Grenzen, im Cyber- oder im Weltraum - in allen Bereichen ist Indien leistungsstark, und wir sind stark genug, all diejenigen zu bewältigen, die versuchen, sich gegen uns zu richten."

Im Gegensatz zu früheren Reden am Unabhängigkeitstag schwächte Modi seinen Ton allerdings ab. So benannte er die Adressaten seiner Warnungen nicht direkt.

Derzeit gibt es mehrere Gebietsstreitigkeiten zwischen Indien und anderen Staaten in der Region. Mit China streitet Indien über ein strategisches Himalaya-Plateau, das von China und Indiens Verbündetem Bhutan beansprucht wird. In der Region Doklam sollen sich hunderte Soldaten gegenüberstehen.

Auch der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt mit dem Erzfeind Pakistan über die umstrittene Kaschmir-Region war zuletzt immer wieder aufgeflammt.