Die EU-Wahlen sind ein Mega-Ereignis: Rund 400 Millionen Bürger sind an die Urnen gerufen, um die 751 Abgeordneten des Europaparlaments zu bestimmen. Über vier Tage, vom 23. bis zum 26. Mai, wird sich die Wahl hinziehen. Deutschland als bevölkerungsreichstes Land stellt 96 Abgeordnete, Frankreich 74, Italien und das Vereinigte Königreich je 73. Kleinststaaten wie Luxemburg oder Malta erhalten pauschal 6 Mandate. Österreich, das etwa gleich viele Einwohner wie die Schweiz hat, schickt 18 EU-Parlamentarier nach Strassburg.

Schweizer Wahlkampf

Und auch in der Schweiz wird gewählt: Ungefähr 1,7 Millionen Personen mit EU-Pass dürften sich hierzulande im stimmfähigen Alter befinden. Die SP Schweiz betreibt deshalb aktiven Wahlkampf. Ihr Ziel: «Die EU-Bürger überzeugen, an den Wahlen teilzunehmen und die sozialen Kräfte zu unterstützen», wie SP-Präsident Christian Levrat in der Sendung «NZZ Standpunkte» sagte.

Denn die Zusammensetzung der EU-Volksvertretung kann bei der Politik Brüssels gegenüber der Schweiz durchaus einen Einfluss haben: Ende März zum Beispiel wurde eine positive Würdigung der flankierenden Massnahmen von den EU-Parlamentariern nur mit einer knappen Mehrheit abgelehnt.

Gefühl der Bürgerferne

Doch die Europawahlen haben ein Problem: Viele Bürger und Bürgerinnen interessieren sich nicht dafür. Bei der ersten Wahl im Jahr 1979 lag die Stimmbeteiligung bei knapp 62 Prozent. Seither hat sie konstant abgenommen. 2014 gingen noch 42 Prozent an die Urnen. Für europäische Verhältnisse ist das wenig. Zum Vergleich: Bei der deutschen Bundestagswahl im Jahr 2017 lag die Mobilisierung bei 76,2 Prozent. Für dieses Jahr wird immerhin ein Stopp des Rückgangs der Wahlbeteiligung prognostiziert.