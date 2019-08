Die Bemühungen um ein Ende des Krieges in Syrien könnten bald in eine neue Phase treten: «Hoffentlich im September» werde eine Verfassungskommission für das Bürgerkriegsland zusammentreten, sagte der russische Botschafter bei der UNO in Genf, Gennadi Gatilow, vor wenigen Tagen. Die 150-köpfige Kommission soll eine neue Verfassung für Syrien ausarbeiten und freie Wahlen vorbereiten.

Die UNO sieht in dem Gremium das beste Mittel zur Überwindung eines Konfliktes, der seit 2011 mehreren Hunderttausend Menschen das Leben gekostet und Millionen zu Flüchtlingen gemacht hat. Ob die Kommission Erfolg haben wird, ist allerdings unsicher. Geplant wird die Verfassungskommission schon seit mehr als anderthalb Jahren. Hinter der Idee stehen Russland, der Iran und die Türkei, die im sogenannten Astana-Prozess an einer Lösung für Syrien arbeiten. Im Januar 2018 einigten sich Vertreter von syrischer Regierung und Opposition bei einer Konferenz in Sotschi auf die Bildung des Komitees. Es soll jeweils 50 Vertreter von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft umfassen.

Kurden bleiben aussen vor

Besonders um die Vertretung der Zivilgesellschaft wird seither gerungen. Manche Delegierte, die von der UNO vorgeschlagen wurden, wurden von der Opposition abgelehnt, weil sie als Parteigänger der Regierung von Präsident Baschar al-Assad galten. Die Interessen Moskaus, Teherans und Ankaras spielten ebenfalls eine grosse Rolle. So verhinderte die Türkei, dass Vertreter der syrischen Kurdenpartei PYD mit aufgenommen wurden.

Dennoch arbeitet der UN-Syriengesandte Geir Pedersen verbissen an einer Einigung. Vor wenigen Wochen konnte er nach Angaben der syrischen Regierung bei einem Besuch in Damaskus einen Durchbruch erzielen. Auch andere Beteiligte äussern sich optimistisch. Derzeit gebe es aus Sicht seines Landes nur noch Dissens bei einem einzigen Namen, sagte der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu am Wochenende. Dennoch ziehen sich die Konsultationen hin. Selbst wenn alle mit der Zusammensetzung der Kommission einverstanden sein sollten, würden viele Fragen offenbleiben.