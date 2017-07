Wirklich zufrieden mit der Bilanz des G-20-Gipfels kann Gastgeberin Angela Merkel (CDU) nicht sein. Zwar ist es der Kanzlerin in zähen Verhandlungen gelungen, die USA im umstrittenen Klima-Dossier zu isolieren. Mit Ausnahme der USA stellten sich zunächst alle Mitglieder der G-20 hinter das Pariser Klimaabkommen. Doch bereits nach Abschluss des Gipfels kam der nächste Rückschlag. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte plötzlich die Umsetzung des Abkommens durch sein Land infrage. Der damalige französische Präsident François Hollande habe ihm versprochen, dass die Türkei nicht in die Gruppe der Industriestaaten eingestuft werde, sagte Erdogan. «Solange die Versprechen, die man uns gegeben hat, nicht gehalten werden, werden wir das in unserem Parlament auch nicht ratifizieren.»

Dem Wunsch der Amerikaner nach Neuverhandlungen erteilten die Gipfel-Teilnehmer noch eine Absage. Und Merkel hatte bei der Abschluss-Pressekonferenz betont: «Da wo es keinen Konsens gibt, muss auch der Dissens erscheinen.» Beim zweiten grossen Streitthema, dem Freihandel, gelang es Merkel dagegen, US-Präsident Trump ins Boot zu holen und ein Bekenntnis gegen Protektionismus zu unterstützen. Angesichts der aktuellen Meinungsverschiedenheiten beschwor Merkel die G20-Mitglieder: «Durch gemeinsames Handeln können wir mehr erreichen als alleine.»