Die ganze Welt blickt heute nach Las Vegas. Ein Mann hatte am Sonntagabend mehr als 50 Menschen erschossen. «Mass shooting», heisst das in Amerika – eine Massenerschiessung. Die schlimmste ihrer Art in der Geschichte der USA. Aber nicht die einzige. Nichtmal an diesem Tag. Nur Stunden zuvor wurden in der 90'000-Einwohner-Stadt Lawrence im Bundesstaat Kansas drei junge Menschen erschossen, zwei Männer und eine Frau, 20, 22 und 24 Jahre alt. Zwei weitere wurden verletzt.