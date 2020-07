«Ihr haltet mich vielleicht für einen Spinner» – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron platzte der Kragen

Irgendwann soll es Emmanuel Macron gereicht haben: «Ihr haltet mich vielleicht für einen Spinner mit meinen À-fonds-perdu-Beiträgen, aber Angela steht an meiner Seite», habe der französische Präsident in Richtung der «Sparsamen Vier» gesagt und mit der Faust auf den Tisch gehauen. Ein andermal, nämlich als der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz für ein Telefongespräch aus dem Saal ging, habe Macron in die Runde geschmissen: «Seht ihr? Er kümmert sich nicht. Er hört den andern gar nicht zu. Er interessiert sich nur für seine Presse und basta.»

Die Anekdoten, die EU-Diplomaten gestern vom viertägigen Mammut-Gipfel in Brüssel erzählten, waren erschütternd. Geradezu chaotisch muss es in den Diskussionen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs über das Coronahilfspaket zeitweise zu- und hergegangen sein. Sebastian Kurz kommentierte die Episode mit Macron mit den Worten: «Dass bei manchen die Nerven blank liegen, wenn sie wenig geschlafen haben, ist nachvollziehbar. Aber Ende gut, alles gut». Alles gut? So weit war es gestern noch nicht wirklich. Am Abend kurz vor Redaktionsschluss zeichneten sich aber zumindest die Konturen eines Kompromisses ab. Alles kreiste um die Frage, wie viel der 750 Milliarden an Coronahilfen als À-fonds-perdu-Beiträge in Staaten fliessen sollen, die von der Pandemie besonders getroffen sind, wie zum Beispiel Italien oder Spanien. Es handelt sich hierbei nicht um Kredite, sondern eigentliche Transferzahlungen. Die «Sparsamen Vier» haben ihre Zustimmung teuer verkauft 390 Milliarden Euro schlug EU-Ratspräsident Charles Michel in seinem Kompromissentwurf kurz nach 19 Uhr vor. Der ursprüngliche Plan von Frankreich und Deutschland belief sich noch auf 500 Milliarden an Zuschüssen. Den «Sparsamen Vier», wie sich die Gruppe um die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark nennt, war dies aber viel zu viel. Sie zogen ihre Maximalgrenze bei 350 Milliarden, die sie zu akzeptieren bereit waren. Am Schluss konnten sie den Betrag auf 390 Milliarden drücken. Ihre Zustimmung konnten sie dabei teuer verkaufen: Sie sollen grössere Rabatte auf ihre Zahlungen ins EU-Budget erhalten.