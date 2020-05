Hunderte Polizisten in Indien positiv auf Corona getestet

Alle Polizisten über 55 Jahre wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben. Maharashtra, dessen Hauptstadt die Finanzmetropole Mumbai ist, ist einer der am stärksten vom Virus getroffenen Bundesstaaten in dem 1,3 Milliarden Einwohner zählenden Land. Rund 30 Prozent der bislang rund 63'000 registrierten Fälle wurden dort gemeldet. Mehr als 1700 Menschen sind bisher landesweit in Verbindung mit dem Virus gestorben.