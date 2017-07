Zur Sache habe er sich noch nicht geäussert, Aufschluss über das genaue Motiv gebe es deshalb noch nicht, sagte die Oberstaatsanwältin. Der Mann war den Sicherheitsbehörden als Islamist bekannt; es gab Anzeichen für eine Radikalisierung. Bei dem Angriff am Freitag wurde ein Mann getötet, mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt.

"Wir gehen im Moment von einem psychisch labilen Einzeltäter aus", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote am Samstag an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit Polizei und Staatsanwaltschaft. Es gebe aber auch eine Bezugnahme auf religiöse, islamistische Beweggründe, daher gebe es eine "Gemengelage", bei der noch nicht klar sei, was den 26-Jährigen zu seiner Tat bewogen habe.