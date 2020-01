Grüne Politikerin will, dass Dealer in Berlins Stadtparks bleiben dürfen – doch die Gewalt nimmt zu

Wiener Strasse, Bezirk Kreuzberg: Ein schmaler Fussweg führt von dieser Nebenstrasse in den Görlitzer Park. Die 14 Hektaren grosse Grünfläche mitten im Berliner Szenenviertel ist eines der grössten Naherholungsgebiete der deutschen Hauptstadt. Es hat Spielplätze, einen ausrangierten Bahnhof, auf dessen Rampe im Sommer Bier ausgeschenkt wird und reges Treiben herrscht. An diesem späten Dienstagnachmittag Anfang Januar ist der «Görli» aber ziemlich leer. Das liegt an der Kälte. Am Parkeingang steht ein halbes Dutzend Männer zwischen 20 und 35 aus afrikanischen Ländern. Sie sprechen die wenigen Passanten an, die den Park betreten. «Haschisch? Kokain? Speed? Extasy?»

Der Görlitzer Park ist einer der Brennpunkte der Kriminalität in der Hauptstadt. In der Grünanlage gehen die Dealer seit Jahren ihrem Geschäft nach, nicht selten kommt es unter den Drogenverkäufern zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Grüne Politikerin will, dass die Dealer bleiben

Eine diese Woche veröffentlichte Statistik zeigt, dass Gewalt- und Drogendelikte im Görlitzer Park im letzten Jahr markant zugenommen haben. Obschon die Berliner Polizei im «Görli» deutlich mehr Präsenz zeigt. Nun will der Berliner Senat die Zahl patrouillierender Polizisten drastisch erhöhen. Doch ein klares Konzept scheint zu fehlen: Die Dealer lassen sich von der Polizei kaum einschüchtern.

Zudem gibt es Stimmen, die sich für den Verbleib der Dealer im Park stark machen. Die Dealer gehören zum Park, sagt die Grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann: «Keine Gruppe soll ausgeschlossen werden.»

«Die Polizei macht Jagd auf diese Menschen»

Ganz anders sehen das jene besorgten Park-Anwohner, die sich immer wieder in den Medien über die Dealer im «Görli» beklagen. An diesem Dienstag halten sich negative Stimmen gegenüber den Dealern aber in Grenzen – Kritik erntet vor allem die Polizei. «Die Dealer sind freundlich, ich hatte noch nie ein Problem mit ihnen», sagt Irene, 40, seit 19 Jahren Anwohnerin der Parks. Sie ist mit ihrer vierjährigen Tochter im Park unterwegs.