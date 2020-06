Grösster Angriff auf Hongkongs Unabhängigkeit: China verabschiedet umstrittenes Sicherheitsgesetz

Seit den Nachmittagsstunden am Dienstag teilen die Anhänger der Hongkonger Zivilgesellschaft einen Aufruf, Blumensträusse an den Ausgängen der Metrostationen niederzulegen. Mit der symbolischen Geste sollen nicht nur die Opfer der Protestbewegung im letzten Jahr betrauert werden, sondern auch der Tod des Prinzips «ein Land, zwei Systeme».

Das Versprechen auf Autonomie hat Chinas Präsident Xi Jinping laut Ansicht vieler Hongkonger mit der Unterzeichnung des Nationalen Sicherheitsgesetzes am Dienstag zu Grabe getragen. Zuvor hat der Ständige Ausschuss des Volkskongresses das Dekret einstimmig angenommen.

Während des Nationalen Volkskongresses Ende Mai in Peking hat die Staatsführung das umstrittene Gesetz erstmalig angekündigt. In den darauffolgenden Wochen wurde es in ungewöhnlicher Eile ausgearbeitet und nun verabschiedet, damit es pünktlich am 1. Juli – dem 23. Jahrestag der Übergabe von den Briten an Festlandchina – in Kraft treten kann.

Peking zielt auf die Protestbewegung

Bisher bekannt ist, dass es gegen vier Strafbestände vorgeht: Untergrabung der Staatsgewalt, Sezession, Kollaboration mit ausländischen Mächten und Terrorismus. Klar ist: Peking zielt mit dem Gesetz auf die Protestbewegung ab.

Nicht klar ist die konkrete Umsetzung: Möchte die Zentralregierung lediglich den radikalen, gewaltbereiten Kern der Bewegung ausschalten? Oder das gesamte pro-demokratische Lager mundtot machen? Wird die Kommunistische Partei gar Gerichte in der Finanzmetropole installieren?

In den letzten Tagen und Wochen haben chinesische Staatsmedien die westliche Kritik als übertrieben gewertet: Das Gesetz werde nur «eine kleine Anzahl» an Hongkongern betreffen, hiess es immer wieder. Stattdessen würde es Recht, Ordnung und wirtschaftliche Prosperität wiederherstellen. Parlamentschef Li Zhanshu sagte, das Prinzip «ein Land, zwei Systeme» solle «in die richtige Richtung gesteuert» werden.