Theoretisch könnte Torsten Albig mit einer «Ampel» weiterregieren, also mit Grünen und FDP. Doch die Liberalen zeigen kein Interesse an einem Bündnis mit der SPD. Hinzu kommt, dass ein Weiterregieren Albigs nicht dem Wählerauftrag entsprechen würde. Apropos FDP: Sie feiert ein historisch gutes Ergebnis in Schleswig-Holstein. Die FDP ist in der Tat auch auf dem Weg zurück in den Bundestag, nachdem sie 2013 an der Fünfprozent-Hürde gescheitert war.

Der zwölfte Streich der AfD

Weiter geht auch der Erfolg der rechtskonservativen Alternativen für Deutschland (AfD). Die seit 2013 bestehende Partei schafft es bei der zwölften Landtagswahl in Folge in ein Landesparlament. Allerdings hat die AfD in Schleswig-Holstein mit knapp sechs Prozent ein eher schwaches Ergebnis hingelegt. «Die AfD hat das Dutzend voll gemacht», freute sich die stellvertretende Bundesvorsitzende Beatrix von Storch dennoch.

Bereits am kommenden Sonntag stehen die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen an. Sie gelten als ultimativer Stimmungstest für die Bundestagswahl vom 24. September. Abgesehen vom Ausgang dieser Wahl spricht der Trend derzeit eher für Kanzlerin Merkel. Das Gros der Bevölkerung traut der 62-Jährigen offenbar am ehesten zu, das Land durch die krisenhafte Zeit zu steuern. Kommentar rechts