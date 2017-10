Depeche-Mode-Songs werden nur sehr selten gecovert, weil das sehr schwierig ist und Mut erfordert …

(lacht) Oui, Mut und gedankenlose Verrücktheit. Was ja so ziemlich dasselbe ist. Ich denke oft nicht viel nach über meine Entscheidungen, ich mache vieles aus einem Gefühl heraus. Denn wenn du alles erst durchdenkst, abwägst, bist du nicht frei.

Ist Ihnen die Freiheit das Wichtigste im Leben überhaupt?

Sie ist sehr wichtig. Das Wichtigste? Non. Aber das Leben ist so kurz, und dann sterben wir, und es ist vorbei. Wenn du immer Regeln aufstellst oder dich Regeln unterwirfst, tu dies nicht, mach jenes, lass das bloss sein – ach, warum denn? Weil die anderen Leute über dich reden, dich beurteilen könnten? Mir egal. Ich urteile grundsätzlich auch nicht über andere Menschen und schaue auf niemanden herab. Deshalb hoffe ich, dass es umgekehrt auch so ist. Jeder soll selbst entscheiden, wie er sein Leben lebt.

Sie haben Songs aus allen erdenklichen Epochen gecovert, manche aus dem Great American Songbook, dazu einige Popsongs und Rock-’n’-Roll-Nummern.

Stimmt. Hinter dem Album steckt keine Logik. Die einzige Gemeinsamkeit, der einzige rote Faden, ist: Die Lieder so zu interpretieren, als wären sie meine eigenen.

Mögen Sie Ihre Stimme heute lieber als vor zehn, fünfzehn Jahren?

Ich bin überzeugter von meiner Stimme als früher. Ich habe wirklich viel an meinem Gesang gearbeitet und gefeilt und die Stimme trainiert wie einen Muskel. Das Komponieren von Musik kannst du nicht lernen, das Singen aber schon. Und so fühle ich mich alles in allem viel sicherer und wohler auf der Bühne als früher.

Ist Ihre legendäre Bühnenangst verschwunden?

Nein, verschwunden ist die Angst nicht. Aber ich weiss heute besser, was ich kann. Früher musste ich gegen die Angst immer Bier trinken (lacht), bevor ich mich auf die Bühne traute. Jetzt brauche ich das nicht mehr.

Sie waren betrunken auf der Bühne?

Nein, nein, nicht betrunken. Nur ein Bier! Heute trinke ich lieber nach dem Konzert.

Sie haben mit «Jimmy Jazz» von The Clash sogar einen Punk-Song aufgenommen. Wie viel Punk steckt in Carla Bruni?

Hey, hey. Wir haben eine sehr weiche Version gemacht, auch im Original ist der Song für The Clash ja schon recht soft. Ich liebe The Clash. Ich weiss, es ist verrückt, die zu covern, aber ich liebe diesen Song nun einmal. Und ich muss sagen: Bei der Nummer brauche ich doch wieder ein Bier auf der Bühne. Der ist kaum singbar, ohne ein bisschen einen sitzen zu haben. Und wenn du dir das im Original anguckst, schon gar nicht (singt laut los und lacht). Da denke ich schon: «Was haben die genommen, und kann ich das auch bitte haben?»

Ihr letztes Album vor vier Jahren hiess «Little French Songs», das neue hat den Titel «French Touch». Sehen Sie sich als kulturelle Botschafterin Frankreichs?

Nein, nein. Das heisst eigentlich nur, dass ich einen französischen Akzent habe. Wenn du amerikanische und englische Songs coverst, kriegst du den Akzent nicht raus. Ich arbeitete mit einer Sprachexpertin zusammen, damit der Akzent nicht zu stark wird, ich wollte diese Lieder ja nicht ruinieren. Sie fand meinen Akzent sehr gut verständlich und meinte, ich solle mich nicht zwingen, ihn zu unterdrücken, denn sonst höre sich das künstlich an.

Sie sind italienische und französische Staatsbürgerin. Haben Sie auch einen italienischen Akzent?

Seltsamerweise gar nicht. Wenn ich singe, klingt das immer leicht französisch. Warum auch immer. Ich finde jedenfalls die Kombination echt cool. Ich bin dieses Mädchen aus dem Herzen Europas, aus Latein-Europa sozusagen, das englische und amerikanische Klassiker singt.

Also ist «French Touch» ein sehr internationales, die Welt vereinendes, Album?

Ja, so kann man das sehen. Das Album ist mein Beitrag zur Globalisierung (lacht).

Was haben Sie in den vier Jahren seit «Little French Songs» gemacht?

Ich habe bestimmt fünfzig Konzerte in Frankreich und zehn in Europa gespielt, dann war ich in Israel, Russland, Nord- und Südamerika. Na, und ich bin laaangsam. Ich schreibe nicht sehr schnell. Ach, und die Zeit vergeht ja sowieso schrecklich schnell.

Wann schreiben Sie?

Nachts. Ich brauche die Einsamkeit um mich herum. Ich muss allein sein, um zu schreiben. Die Ruhe ist auch sehr wichtig. Deshalb setze ich mich hin, wenn alle anderen schreiben.

Sie werden bald 50. Freuen Sie sich darauf?

Ach, das ist einfach nur … total ärgerlich. Als Meilenstein kann ich das nicht ansehen, für mich gibt es da jetzt nichts zu bejubeln. Mir zeigt diese Zahl vielmehr, wie schnell das Leben vorbeigeht. Wir leben, wir sterben, es ist so unaufhaltsam. Wir müssen das den jungen Leuten sagen.

Model, Sängerin, Mutter, Gattin des Präsidenten. Da ist schon so einiges zusammengekommen in Ihrem Leben.

Absolut. Ich hatte sehr viel Glück im Leben. Sehr viel Spass, sehr viele Möglichkeiten und immer die Wahl. Ich habe mir alles, was ich mache, selbst ausgesucht … (überlegt) … ich muss noch mal auf die 50 zurückkommen, das klang vielleicht etwas zu negativ vorhin. Die meisten von uns werden ja recht alt, was ein Segen ist. Ich habe kürzlich noch mal Balzac gelesen, «Die Frau von 30 Jahren», die ist alt, wie eine Grossmutter, fertig mit der Welt. Und das ist nicht einmal 200 Jahre her.

Sie haben immer gesagt, Sie seien eigentlich noch ein Kind.

Oh, ja, das ist auch richtig. Reife ist nichts für mich. Bei mir im Musikstudio sieht es aus wie im Zimmer einer 13-Jährigen. Mein Sohn lacht sich jedes Mal kaputt, wenn er reinkommt.

Würden Sie sich freuen, wenn Ihre Kinder später was Künstlerisches machen?

Aurélien will im Moment Paläontologe werden. Das ist jemand, der nach alten Steinen und Fossilen gräbt und Dinosaurier entdeckt. Das ist seine grosse Leidenschaft. Er hat sogar einen Youtube-Kanal, der sich ganz der Paläontologie verschrieben hat, mit 30 000 Abonnenten. Nicht schlecht, was? Wohlgemerkt: Niemand weiss, dass mein Sohn dahintersteckt. Also, der Junge liebt die Wissenschaft.

Sie haben auch «Stand By Your Man» aufgenommen. Sie waren immer ein Mensch, der wenig von Monogamie gehalten hat und dies auch öffentlich kundtat. Was ist los?

Seit ich verheiratet bin, habe ich meine Meinung geändert.

Ehrlich?

Ja. Komplett. Habe alles über Bord geworfen und meine Ansichten in vielen Dingen komplett revidiert. Können Sie sich das vorstellen? Mit 40 Jahren!

Wie kam es dazu?

Ich hatte jemanden kennen gelernt. Und plötzlich geriet alles ins Wanken, nichts war mehr so wie zuvor. Mit der Liebe ist es doch so: Du stellst dir vor, wie es sein wird, du denkst, ach, die Liebe, was wird die schon ändern. Und dann: Triffst du jemanden. Und hast die Liebe vor Augen. Da kommst du dann nicht mehr weit mit all deinen schönen Theorien. Denn auf einmal merkst du, dass die Realität nichts mit deinen Vorstellungen und Ansichten über die Liebe gemeinsam hat. Und so war es, als ich meinen Mann kennen lernte. Ich meine: Heiraten! War für mich nie infrage gekommen. Und jetzt bin ich seit fast zehn Jahren eine Ehefrau.

Wenn Sie also den Menschen treffen, mit dem Sie Ihr Leben verbringen möchten …

… dann zählt nicht mehr, was du früher gedacht hast. So ist das Leben. Es besteht eben – bei aller Freiheit – auch aus Veränderungen und Anpassungen. Insofern ist «Stand By Your Man» ein Song, den ich heute mit grösserer Überzeugung singen kann als vielleicht vor zwanzig Jahren.

Gefällt Nicolas das Lied?

Aber ja. Seine beiden Lieblingslieder von meinem Album aber sind «Enjoy The Silence», und, an erster Stelle, der Abba-Song. «The Winner Takes It All». Dort geht es um die Liebe. Und es geht um Macht. Die Macht der Liebe und die Macht der Gefühle.

Aber eigentlich ist «The Winner Takes It All» ein trauriges Lied darüber, was mit einem Paar passiert, wenn es sich trennt.

Jaaa, ich weiss. Das ist ein Song über Entfremdung. Tja. Es ist, wie es ist. Das ist sein Lieblingslied. Immer, wenn wir Besuch haben, dann kommt er und meint «Spiel das doch mal, spiel das doch mal».