Die Begründung klingt zunächst plausibel. Erstaunlich ist sie dennoch, wenn man bedenkt, dass verschleierte Frauen, die für das Recht, Autofahren dürfen, demonstrierten, in den letzten Jahren verprügelt und oft tagelang von der Polizei festgehalten wurden, ehe sie demonstrativ „in die Obhut ihrer Männer“ entlassen wurden. „Khulood“, so scheint es, wurde nicht einmal ermahnt.

Mit ihrer fast schon demonstrativen Freilassung hat es das ansonsten so reaktionäre Saudi-Arabien geschafft, einmal für positive Schlagzeilen zu sorgen. Der Mann, der dafür gerade ist, ist der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman. Der 31jährige hat sich gegen die in Saudi-Arabien weit verbreitete Vielehe (bis zu vier Frauen) ausgesprochen und will den Frauen auch das von den Religiösen als „Werkzeug des Teufels“ bezeichnete Autofahren gestatten. „In absehbarer Zeit“, wie er sagt.

Für die saudische Jugend ist „MBS“, so der Spitzname des Kronprinzen, schon jetzt ein Hoffnungsträger. Andere halten sein Wirken für hoch riskant, weil es das innere Gleichgewicht des Wüstenkönigreiches gefährde.

Palastpusch in Mekka

So sei die im letzten Monat erfolgte Ernennung von „MBS“ zum neuen Kronprinzen von ihm selbst inszeniert worden, berichtete die New York Times am Mittwoch in einem hervorragend dokumentierten Exklusiv-Bericht. Nach Informationen des Blattes soll der saudische König Salman am 20.Juni den zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden Kronprinzen Mohammed bin Nayef in den Safa-Palast von Mekka bestellt haben. Dort sei der 57jährige von Gefolgsleuten von „MBS“ in einen Nebenraum gebeten worden, wo er solange festgehalten wurde, bis Nayef angeblich freiwillig „aus Gesundheitsgründen“ zurücktrat.

Mehr als zehn Stunden habe das Erpressungsmanöver gedauert, das in Saudi-Arabien bis heute für Hochspannung sorgt. Sowohl „MBS“ als auch sein Vater Salman verzichteten nach dem Palastputsch von Mekka „aus Sicherheitsgründen“ auf ihre Teilnahme am G 20-Gipfel in Hamburg.