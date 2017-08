Die EU und Italien argumentieren, dass die libysche Küstenwache diese Aufgabe besser lösen kann. Die NGO-Schiffe würden die Schlepperbanden bloss dazu ermuntern, Flüchtlinge mit ungenügenden Booten aufs Meer rauszuschicken.

Das ist absolut zynisch und falsch, aus mehreren Gründen. Erstens werden die Schlepper auch weiterhin Flüchtlinge aufs Meer jagen. Dafür sind die Gewinnmargen in diesem Geschäft viel zu gross. Zweitens ist die libysche Küstenwache völlig korrupt. Wir konnten fast täglich beobachten, wie sie mit den «Engine Fishers» gemeinsame Sache machen, anstatt diese zu stoppen.

Was sind «Engine Fishers»?

Vermutlich waren sie früher wirklich libysche Fischer. Jetzt sind sie Handlanger der Schlepper. Teilweise bewaffnet, mit der Aufgabe, die Flüchtlingsboote zu verfolgen und deren Aussenbordmotore zu bergen, damit diese für die nächste Fuhre wieder verwendet werden können. Wir hatten regelmässig Auseinandersetzungen mit ihnen, weil sie die Flüchtlinge in Panik versetzten, wenn sie begannen, auf hoher See die Motoren abzumontieren. Darum auch die grossen Fischbestände. Es fischt ja niemand mehr die Fische, nur noch die Motoren der Flüchtlingsboote.

Die Schlepper reut es also sogar, einen Aussenbordmotor zu opfern.

Pro Flüchtlingsboot können die Banden zwischen 120 000 und 400 000 Dollar verdienen, dies bei einem Materialeinsatz von maximal 6000 Dollar. Viele Schlauchboote sind chinesische Billigware für 300 Dollar, die mit Brettern und gefährlichen Schrauben verstärkt werden, um noch mehr Menschen draufzustopfen. Und die Aussenbordmotoren werden erst noch zurückgeholt. Da versteht es sich, wenn es für einen libyschen Küstenwächter mit einem Monatslohn von 150 Dollar lukrativer ist, mit den Schleppern zusammenzuspannen.

Das beweist doch nur, dass das jetzige System, von dem Sea-Eye Teil ist, auch nicht funktioniert.

Es nervt mich total, wenn jetzt die NGO für eine Fehlentwicklung der letzten hundert Jahre verantwortlich gemacht werden. Die NGO-Schiffe haben keinen Schritt ohne Anweisung der europäischen Seenotleitstelle MRCC in Rom getan. Die Wahrheit ist, dass mit dem Zurückdrängen der NGO lästige Zeugen und Bilder verschwinden. Italien hat schlicht die Nase voll und sucht nach Auswegen, dass die Flüchtlinge in Afrika bleiben.

Das ist angesichts der übervollen Flüchtlingslager auf Sizilien verständlich.

Natürlich kann man nicht all die vielen Flüchtlinge bei uns integrieren. Und trotzdem liegt es in unserer Verantwortung, dass wir nach Jahrhunderten der weissen Ausbeutung diese Menschen nicht auf See ersaufen lassen. Wir hatten bei unseren Aktionen so viele wertvolle Begegnungen mit Flüchtlingen, die wirklich etwas aus ihrem Leben machen wollen und topmotiviert sind. Doch je länger sie hoffnungslos in den Lagern in Libyen und Sizilien dahinvegetieren, desto eher werden sie kriminell. Gleichzeitig werden die Frauen reihenweise vergewaltigt.

Sie klingen desillusioniert. Werden Sie nochmals mit Sea-Eye zur See gehen?

Das hängt von der weiteren Entwicklung ab. Ich habe aber keine Hoffnung mehr, da niemand das Problem an der Wurzel anpacken will. Darum glaube ich nicht, dass ich noch weitere Einsätze fahren werde.