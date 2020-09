Frau geht in Deutschland trotz Quarantäne auf Beizentour – und steckt 37 Menschen an

Was ist passiert?

Eine US-Amerikanerin, die im deutschen Ferienort Garmisch-Partenkirchen in einem Hotel arbeitet, steckte vergangene Woche mindestens 37 Menschen mit dem Coronavirus an.

Die 26-Jährige liess sich nach Ferien in Griechenland auf das Coronavirus testen – sie verspürte leichte Symptome. Das war am Dienstag vergangener Woche. Sie wurde daraufhin von den Behörden angewiesen, sich vorsorglich in Quarantäne zu begeben, bis ein Testresultat vorliegt. Sie hielt sich aber nicht daran und ging am Abend auf Kneipentour.

Wo hat sie sich angesteckt?

Ob sie sich in Griechenland oder nach ihrer Rückkehr Ende August in Deutschland angesteckt hat, ist noch nicht geklärt. «Wo sie sich angesteckt hat, wissen wir nicht», sagte Sprecher Scharf weiter.

Zunächst hiess es über den Fall, dass es sich um eine US-amerikanische Touristin handle. Diese Angaben korrigierte aber Scharf. Aufgrund eines «Übermittlungsproblems» innerhalb der Behörden sei es zu einem Missverständnis gekommen.

Wen hat sie angesteckt?

Bis jetzt sind 37 Fälle bekannt. 24 davon entfielen auf das Garmischer «Edelweiss Lodge and Resort», eine Ferien- und Erholungseinrichtung für US-Soldaten und deren Familien. Dort arbeitet auch die Superspreaderin.

Befürchtet werden aber noch mehr Fälle. Am Wochenenden liessen sich nämlich viele Menschen testen, es gab gar Schlangen vor dem Testzentrum. Resultate dieser Tests werden heute Montag erwartet.