Vom ersten Tag an stand US-Präsident Donald Trump mit den Medien auf Kriegsfuss. Hatte er während des Wahlkampfes noch von seiner enormen Medienpräsenz profitiert, liess er im Amt kaum eine Gelegenheit verstreichen, um die wichtigsten Sender und Zeitungen zu attackieren. Bald hatte Trump Spitznamen für sie gefunden: Die «versagende New York Times», die «Amazon Washington Post» (Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte die Zeitung 2013 für 250 Millionen Dollar gekauft) und, natürlich, «Fake News CNN». Trumps Lieblingsfeind.

Diese «Mainstream-Medien», sagt Trump, verbreiteten nur Lügen und «Fake News» über ihn. Die Erfolge, die er für das amerikanische Volk erziele, kehrten sie unter den Teppich. Deshalb twittert der Präsident munter weiter – und hält damit den direkten Draht zu seiner Wählerschaft offen. Obwohl ihm, wie es heisst, sein Umfeld immer wieder davon abrät, ist Twitter Trumps einzige Möglichkeit, den Leuten das mitzuteilen, was er für die Wahrheit hält.

Seit Anfang dieser Woche stimmt das so nicht mehr. Denn Trump hat ein neues Instrument geschaffen, um seine Botschaft zu verbreiten: eine Art Fernsehkanal, den er übers Internet ausstrahlen lässt. Direkt aus dem Trump Tower in New York bekommt das Publikum erklärt, was der Präsident in der vergangenen Woche alles leistete.