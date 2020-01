Europa setzt bei 5G-Infrastruktur auf China – trotz US-Warnung

Die Erleichterung bei den Chinesen war gross, als die EU-Kommission am Mittwoch bekannt gab, dass der Telekom­gigant Huawei nicht aus dem europäischen Markt ausgeschlossen werden soll. «Wir ­begrüssen diese Entscheidung und sind uns unserer Verantwortung bewusst», sagte ein Huawei-Sprecher. Tags zuvor entschied schon das Vereinigte Königreich, den Bau der neuen 5G-Mobilfunknetze weiterhin für alle Anbieter offenzuhalten – auch für die Chinesen.

Europa geht damit einen anderen Weg als die USA, welche die Chinesen wegen Spionagevorwürfen unlängst vor die Tür gesetzt haben. «In Europa sind alle willkommen. Wir schliessen niemanden aus», sagte EU-Digitalkommissar Thierry Breton gestern in Brüssel. Ohne den Namen Huawei konkret zu nennen, betonte der Franzose aber: «Wir sind nicht naiv.» Der EU-Kommission sei durchaus bewusst, dass das 5G-Netz, welches die Lebensader der Wirtschaft der Zukunft sein wird, eine kritische Infrastruktur sei.

Ausnahmeregelung für Spitäler und Universitäten

Intelligente Stromnetze, autonomes Fahren, E-Health, vernetzte Fabriken und Geräte: Alles wird künftig am Mobilnetz der 5. Generation hängen. Brüssel will das Sicherheitsrisiko für alle Mitgliedstaaten deshalb minimieren. Zentral dabei: Diversifizierung. Sich bloss auf einen Hersteller der Netzkomponenten zu verlassen, generiert Abhängigkeit und stellt ein Klumpenrisiko dar.

Darüber hinaus empfiehlt die EU-Kommission ihren ­Mitgliedstaaten, verschärfte ­Sicherheitsanforderungen an die Netzbetreiber einzuführen. Grossbritannien hat Huawei beispielsweise explizit vom Bau des Kerns der Netzinfrastruktur ausgeschlossen. Auch ist der Ausschluss von Ausbauprojekten bei wichtigen Einrichtungen wie Spitälern oder Universitäten denkbar.

Huawei beteuert, man halte sich an europäische Regeln

Hintergrund des Streits um Huawei ist ein Konflikt zwischen China und den USA. Die Amerikaner werfen Huawei vor, Spionage-Hintertüren in ihre Geräte und Software einzubauen. Ausserdem habe die chinesische Regierung direkten Zugriff auf die Firma – seit der Einführung der chinesischen Antiterror­gesetze im März 2017 ganz offiziell. Im Mai 2019 setzte US-­Präsident Donald Trump Huawei deshalb auf eine schwarze Liste.

Huawei wehrt sich gegen die Anschuldigungen. Bei seiner Tätigkeit in Europa sei das Unternehmen dem europäischen Gesetz unterstellt und habe sich in den vergangenen 20 Jahren stets an die Regeln gehalten, sagte ein Huawei-Sprecher. Die Anschuldigungen aus den USA seien rein politisch motiviert.

Schweiz setzt voll auf chinesische Expertise

Ein kompletter Ausschluss von Huawei aus europäischen Projekten wäre schon deshalb schwierig, weil der chinesische Konzern Marktführer in Sachen 5G-Ausbau ist. Etliche EU-Staaten haben bereits Kooperationen aufgegleist.

Nirgends ist die Zusammenarbeit aber so weit fortgeschritten wie in der Schweiz. Sunrise baut in enger Kooperation mit Huawei das 5G-Netz und auch die Swisscom setzt bei ihrem Festnetz auf chinesische Komponenten. Die amerikanische Botschaft in Bern hat sich im vergangenen März schon einmal eingeschaltet und zur Vorsicht gewarnt.

In Europa werden Befürchtungen laut, die USA könnten den Ton verschärfen und wegen der Zusammenarbeit mit Huawei sogar Sanktionen verhängen. Als Reaktion auf den britischen Entscheid sagte der re­publikanische Senator Tom Cotton, es sei, «als ob der KGB im Kalten Krieg die Telefonleitungen baut». US-Aussenminister Mike Pompeo liess vor seinem gestrigen Treffen mit Premier Boris Johnson in London verlauten, er hoffe, die Briten würden ihren Entscheid überdenken. Die USA jedenfalls ­würden Geheimdienstinfor­mationen nur mit Staaten teilen, die über «vertrauenswürdige» Netzwerke verfügten. US-Präsident Donald Trump selbst hat sich noch nicht geäussert.