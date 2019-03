Mit erfolgreich meint er: Die Zahl an irregulär nach Europa gereisten Flüchtlingen und Migranten sank 2018 mit 150 000 auf das niedrigste Niveau seit fünf Jahren. Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans erklärte denn auch: «Europa ist nicht mehr von einer Migrationskrise betroffen, wie wir sie 2015 erlebt haben.»

Wenn sich die EU-Staats- und -Regierungschefs Ende März in Brüssel treffen, wird das Thema Migration für einmal nicht auf der Tagesordnung stehen. Für EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos Beweis genug, «dass unsere Politik erfolgreich ist», wie der Grieche gestern in Brüssel sagte.

Die sogenannte «Dublin-Reform» ist seit Jahren blockiert. Einerseits weigern sich Länder wie Ungarn und Polen grundlegend, sich an der Verteilung von Asylsuchenden zu beteiligen, die bei einem ausserordentlichen Migrationsandrang automatisch einsetzen würde. Italien wiederum sperrt sich gegen die Stärkung seiner Verantwortung als Erstankunftsland. Das zeigt sich auch bei der Drohung, die Fortsetzung der seit 2015 laufenden EU-Mittelmeer-Mission «Sophia» zu blockieren.

Nichtsdestotrotz müssen die EU-Kommissare eingestehen, dass «strukturelle Probleme» fortbestehen und mit einer Abnahme des Migrationsdrucks auch in den kommenden Jahren nicht zu rechnen ist. Umso wichtiger sei es, dass die EU die laufende Überarbeitung des gemeinsamen Asylsystems endlich abschliesse, so Avramopoulos.

Rom drängt darauf, die Einsatzregeln zu ändern, damit die aus Seenot geretteten Migranten nicht mehr in Italien an Land gebracht werden. Migrationskommissar Avramopoulos forderte gestern eine Entscheidung, «ob wir Sophia fortsetzen sollen». Ansonsten endet das Mandat am 31. März.

Den relativ tiefen Ankunftszahlen zum Trotz – die EU-Kommission hat vier Bereiche ausgemacht, wo sie Sofortmassnahmen für notwendig hält: