«Es ist komplett zweitrangig, warum das Feuer im Flüchtlingslager ausbrach – es droht eine Katastrophe»

In der Nacht kursierte ein Video mit brennenden Zelten. Ein Flüchtling schrieb dazu, er habe zwei Menschen brennen sehen. Aber was aus diesen Personen wurde und ob die Information überhaupt stimmt, weiss ich nicht. Die Situation ist chaotisch. Heute Vormittag erreichte mich die Nachricht, das Feuer sei wieder neu ausgebrochen.

Es sind diverse Spekulationen im Umlauf. Offenbar soll es an mehreren Stellen gebrannt haben. Es wird gesagt, dass Flüchtlinge aus Protest gegen die achte Verlängerung des Lockdowns Feuer gelegt hätten. Auch über einen Anschlag von Faschisten, die in letzter Zeit sehr aktiv sind auf der Insel wurde spekuliert. Mehre Gebäude von NGOs wurden beschmiert und als Hilfswerk (MKO) markiert, unter anderem auch unseres.

Könnte es auch sein, dass das Feuer versehentlich ausbrach und sich durch den Wind schnell verbreitete?

Ja, auch das ist möglich. Es gab immer wieder kleinere Feuer. Gaskocher explodierten. Oder in einem Zelt fing eine Decke Feuer, die zu nahe an einer Heizung lag. Es war aber von aussen deutlich sichtbar, dass das Feuer an weit entfernten Stellen loderte. Es sah so aus, als wäre es gleichzeitig an verschiedenen Orten ausgebrochen.

Auf welche Quellen stützen sich Ihre Aussagen?

Auf Gespräche mit Menschen vor Ort und Informationen aus Chatgruppen. Für mich ist es aber komplett zweitrangig, warum das Feuer ausbrach. Wir haben nun rund 8000 Leute, die obdachlos sind. Es gibt 25 bestätigte Covid-Fälle in Moria. Nachdem 2000 Tests gemacht wurden. Es droht eine Katastrophe.

Was befürchten Sie?

Dass die Stimmung kippt. Wir haben Leute auf der Insel, die nicht wollen, dass Lesbos in Europa als Hölle gesehen wird. Rechtsextreme kamen auf die Insel und schüren unter den Einwohnern fremdenfeindliche Stimmung. Nun haben wir Tausende Obdachlose Flüchtlinge. Die ziehen dann notgedrungen einen Olivenhain weiter, was einen weiteren Bauern – zu Recht – verärgern wird. Ich befürchte, dass es zu Zusammenstössen zwischen der lokalen Bevölkerung und Rechtsextremen auf der einen Seite und Flüchtlingen auf der anderen Seite kommt.

Was müsste Ihrer Meinung nach getan werden?

Seit März setzen wir uns mit #evakuierenjetzt dafür ein, dass das Camp evakuiert wird. Es wird oft von unbegleiteten Minderjährigen geredet, die in die Schweiz kommen dürfen. Dabei ist das keine Humanitäre Geste sondern eine Pflicht, welche die Schweiz gemäss Dem «Dublin Vertrag» sowieso hat. Man müsste zudem nicht nur Kinder, sondern auch besonders verletzliche Frauen evakuieren. Es kann nicht sein, dass traumatisierten Frauen auch noch die Vergewaltigung in einem überfüllten Camp droht. Wir haben eine Situation wie nach einem Erdbeben. Eine Katastrophensituation. Europa müsste Griechenland unterstützen. Wenn sich in Umbrien ein Erdbeben ereignet, würde ganz Europa am nächsten Tag Häuser bauen. So sollte auch jetzt gehandelt werden.

Aber Griechenland scheint, das Problem alleine lösen zu wollen.

Das ist noch nicht restlos bestätigt. Das Problem ist aber, dass weder Griechenland noch Europa oder die Schweiz in Lesbos humane Zustände will. Die katastrophalen Zustände sollen Flüchtlinge davon abhalten, überhaupt in Richtung Europa aufzubrechen. Es geht um Abschreckung.