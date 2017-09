Die Lage im Nordkorea-Konflikt eskaliert weiter. Kim hat offenbar am Sonntag einen Atombomben-Test durchgeführt. . In Nordkorea hat sich nach chinesischen Angaben am Sonntag ein Erdbeben der Stärke 5,6 ereignet, das auf eine «mutmassliche Explosion» zurückzuführen sei. Frühere Beben in dem abgeschotteten Land sind durch Atomtests verursacht worden.

Nur Stunden zuvor wurde bekannt, dass Nordkorea eine Wasserstoffbombe entwickelt hat, die von einer Interkontinentalrakete ins Ziel gebracht werden könnte.